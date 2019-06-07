В Мамоново отремонтируют четыре улицы
В Мамоново в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отремонтируют четыре улицы. На эти цели выделено 34,7 млн рублей. Об этом «Комсомолке» сообщили в региональном управлении дорожного хозяйства.
- На улицах Железнодорожной и Портовой уже полностью снят деформированный слой асфальтобетонного покрытия. На улицах Центральной и Михалицына идет подготовка к фрезерованию асфальта, дорожники разбирают бортовой камень. Работы идут быстро. Общая протяженность ремонта всех объектов – около четырех километров, – рассказал замдиректора управления дорожного хозяйства Дмитрий Анисимов.
На этих улицах заменят деформированное покрытие, отрегулируют бортовой камень, переустроят тротуарную плитку. Работы должны быть закончены до 1 октября.
ИСТОЧНИК KP.RU