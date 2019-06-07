2019-06-07T14:13:38+03:00
Происшествия

Калининградец поджег дверь своей бывшей жены в коммунальной квартире

К счастью, соседи вовремя почувствовали запах гари и успели потушить начавшийся пожар
Игорь ОРЕХОВ
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В одной из коммунальных квартир Центрального района Калининграда полыхнуло около пяти часов тура. К счастью, жильцы вовремя почуяли запах гари, повыскакивали из постелей и высыпали в коридор. Пламенем уже была охвачена дверь в одну из комнат. Огонь быстро залили водой, не прибегая к помощи профессиональных пожарных. Никто не пострадал, хотя материальный ущерб превысил 136 тысяч рублей.

Однако прибывшие с расследованием полицейские установили, что имел место самый настоящий поджог. Судя по всему, кто-то навалил на порог кучу мусора и подпалил все это дело. Под подозрение сразу же попал бывший супруг хозяйки комнаты, который обитал в той же коммуналке. И хотя 54-летний мужчина категорически отрицал свою вину, сдали преступника его же друзья-приятели. Они подтвердили оперативникам, что горожанин по пьянке не раз обещал подпустить красного петуха своей «бывшей» за поруганную любовь. А после того как при обыске в комнате подозреваемого нашлись неопровержимые улики, было возбуждено уголовное дело.

Выяснилось, что на рассвете отвергнутый супруг развел костер из 20 зажигалок, спичечного коробка и прочей легковоспламеняющейся дряни. За умышленный поджог калининградец может съехать со своей жилплощади на казенную на срок до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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