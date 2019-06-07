2019-06-07T14:49:09+03:00
Звезды

В Калининграде откроется бесплатная выставка фотографий участников Первой мировой войны

Экспозицию представят в областной библиотеке
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Калининградская областная научная библиотека
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В калининградской областной научной библиотеке в понедельник 10 июня откроется выставка фотографий «Великая война в семейных альбомах».

Как рассказали организаторы, на выставке будут представлены более 70 фотографий участников Первой мировой войны из 30 семейных архивов (снимки предоставили потомки участников войны из Калининграда, городов «большой России» и зарубежья).

- Особая ценность подобных реликвий заключается в том, что хранение многих из них в советский период было сопряжено с большим риском, - отмечают устроители.

Помимо стендов с фотографиями, на выставке можно будет увидеть и другие экспонаты, связанные с историей Первой мировой войны.

Выставка создана региональным областным отделением Межрегиональной общественной организации «Общество потомков участников Первой мировой войны».

Вход свободный. Открытие 10 июня в 17:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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