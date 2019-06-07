2019-06-07T16:26:21+03:00
Происшествия

Уголовник и его молодой подручный избили и ограбили калининградца

В результате оперативных и грамотных действии полиции преступники были задержаны по горячим следам.
Игорь ОРЕХОВ
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В полицию за помощью обратился 57-летний горожанин и сообщил, что в ночное время два неизвестных избили его и ограбили. У потерпевшего были похищены деньги и телефон. Ущерб составил 7 500 рублей.

Вы не глядите, что город Неман такой маленький. По ночам находиться там бывает опаснее, чем в Чикаго 1920-х годов. В этом на собственном опыте убедился 57-летний неманчанин, который несколько припозднился с возвращением домой. Двое встретившихся ему незнакомцев действовали агрессивно и слаженно: нанесли жертве несколько ударов, после чего обшарили карманы и отобрали мобильный телефон и немного наличных денег.

Потерпевший несколько изменил дальнейший маршрут, чтобы сообщить о нападении полицейским. По приметам, которые горожанин успел разглядеть, составили фоторобот и разослали его патрульным нарядам. Интенсивные поиски принесли результат: по горячим следам были задержаны ранее судимый 30-летний мужчина и его 18 летний подельник, который баланды пока не хлебал. Возможно, опытный уголовник натаскивал начинающего.

Похищенные деньги грабители успели потратить, а вот мобильник у них удалось-таки изъять. Теперь преступникам грозит лишение свободы на срок до 7 лет. Каждому.

ИСТОЧНИК KP.RU

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