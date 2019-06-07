В Санкт-Петербурге подписано соглашение о строительстве самого длинного моста в Калининградской области

СЕГОДНЯ 16:48 2019-06-07T16:48:04+03:00

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На Петербургском международном экономическом форуме заключено концессионное соглашение о создании мостового перехода через Калининградский залив. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, документ подписали губернатор Калининградской области Антон Алиханов и председатель совета директоров группы «ВИС» Игорь Снегуров.

- Новый мостовой переход соединит поселки Космодемьянского и Шоссейный. Общая протяженность дорожной инфраструктуры, включая мостовой переход через реку Преголя, подходы, путепроводы и развязки составит около 8 километров. Скоростная четырехполосная дорога станет частью кольцевого маршрута в районе Приморской рекреационной зоны, - отметили в пресс-службе.

На этапы проектирования и строительства моста отводится 5 лет и 3 месяца. Стадия эксплуатации созданного объекта – 23 года. Предварительная стоимость проектирования и строительства оценивается в сумму около 35 млрд рублей в ценах 4 квартала 2018 г. Итоговая сметная стоимость будет уточнена по итогам прохождения государственной экспертизы проектной документации и экспертизы достоверности определения сметной стоимости с пересчетом в цены соответствующих лет создания объекта.

Группа «ВИС» инвестирует в проект около 15 млрд рублей собственных и заемных средств. Оставшуюся часть предполагается привлечь в виде бюджетного финансирования.

Для снижения нагрузки на региональный бюджет проект предусматривает сбор платы за проезд, размер которой устанавливается правительством Калининградской области. Это позволит уменьшить размер выплат концессионеру за построенный и введенный в эксплуатацию мост.

Как отмечается, строительство моста через Калининградский залив предусмотрено генеральным планом развития областной столицы до 2035 года. Он позволит закольцевать Окружную дорогу, соединит Южный и Северный обходы Калининграда, сократит расстояние между населенными пунктами на 40 км. Реализация проекта создаст возможность выхода транспортных потоков с северо-запада региона на ответвление трансъевропейского транспортного коридора 1-А «Рига – Калининград – Гданьск», улучшит транспортную доступность территории, а также позволит вывести из Калининграда транзитные потоки большегрузных автомобилей.

ИСТОЧНИК KP.RU