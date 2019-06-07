Под Калининградом построят фабрику по производству термобумаги

СЕГОДНЯ 16:50 2019-06-07T16:50:59+03:00

Изменить размер текста: A A

В 2021 году на территории индустриального парка "Храброво" должна появиться фабрика по производству термобумаги. Как сообщили в Корпорации развития Калининградской области, соглашение о сопровождении этого инвестиционного проекта в режиме "одного окна" в рамках подготовки к Петербургскому международному экономическому форуму подписали генеральный директор копорации Андрей Толмачев и директор ООО «Объединенная Бумажная Компания» Сергей Байсангуров.

Предполагается, что производство будет размещено на площади в 5-7 гектар. В его реализацию компания намерена инвестировать от 185 млн рублей. На новой фабрике, рассчитанной на ежегодный выпуск 30 тысяч тонн продукции, будет создано 100 новых рабочих мест.

ИСТОЧНИК KP.RU