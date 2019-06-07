2019-06-07T17:10:50+03:00
Экономика

На ПМЭФ-2019 Алиханов и Беглов подписали соглашение о создании судоходной компании

Кирилл Алексеев
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В ходе работы Петербургского международного экономического форума подписано соглашение между Санкт-Петербургом и Калининградской областью о взаимодействии в сфере морского круизного туризма. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, документ подписали временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов и губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

- Соглашение предусматривает создание отечественной судоходной пассажирской компании, что позволит привлечь дополнительный поток как российских, так и зарубежных гостей. Суда будут заходить во все основные порты Балтики, включая Калининград. Новое направление морского туризма связано со строительством в Пионерском международного морского терминала для приема круизных и грузопассажирских судов, - отметили в пресс-службе.

По словам Антона Алиханова, новый терминал в Пионерском сможет привлекать в регион до 250 тысяч туристов ежегодно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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