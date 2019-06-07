2019-06-07T17:36:12+03:00
Общество

Мэрия Калининграда потребовала демонтировать торговый павильон, признанный лучшим в России

При этом, победить несанкционированную торговлю в двух шагах от НТО администрация по-прежнему не может
Иван МАРКОВ
Поделиться:
Кофейня, которую намерена снести администрацияКофейня, которую намерена снести администрацияФото: Facebook
Изменить размер текста:

В Калининграде очередной скандал, связанный с нестационарными торговыми объектами. На этот раз мэрия Калининграда потребовала демонтировать НТО в виде кофейной чашки перед торговым центром «Эпицентр», который, как оказалось, был признан лучшим в России.

- Администрация Калининграда решила своеобразно нас поздравить с победой в конкурсе «Торговля России 2019» в номинации «Лучший нестационарный торговый объект», - сообщил владелец торговой точки Руслан Астрон, - и буквально через пару дней после вручения нам диплома победителя этого всероссийского конкурса (который подписал министр торговли РФ Д.В. Мантуров), потребовала демонтировать павильон возле ТЦ Эпицентр, который там находится несколько лет и никогда никому не мешал.

При этом, Астрон заявил, что налоги, включая аренду, он платит, его сотрудники трудоустроены официально, а он-лайн кассы установлены.

- В городе полно стихийной незаконной торговли, есть объекты, портящие город и мешающие жителям, - также заметил предприниматель. - Но убрать нужно кофейню, в которой действительно есть смысл конкретно в этом месте, которая очень нравится туристам и гостям города.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Барки «Крузенштерн» и «Седов» зашли в Руан на фестиваль кораблей
Какие предприятия появятся в индустриальном парке "Храброво"
На ПМЭФ-2019 Алиханов и Беглов подписали соглашение о создании судоходной компании
Под Калининградом построят фабрику по производству термобумаги
В Санкт-Петербурге подписано соглашение о строительстве самого длинного моста в Калининградской области
Уголовник и его молодой подручный избили и ограбили калининградца
В Калининграде откроется бесплатная выставка фотографий участников Первой мировой войны
Калининградец поджег дверь своей бывшей жены в коммунальной квартире
В Мамоново отремонтируют четыре улицы
Калининградский зэк выманил у заочной знакомой больше 80 тысяч рублей
В Калининградской области вводят особый режим движения для движения грузовиков
В субботу в Светлогорске закроют для прогулок часть нового променада
Отказавшемуся вернуть переведенную ему валюту калининградцу грозит срок
В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах отключено электричество
В Калининграде пенсионер на скутере попал под «Мерседес»