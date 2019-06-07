Мэрия Калининграда потребовала демонтировать торговый павильон, признанный лучшим в России
В Калининграде очередной скандал, связанный с нестационарными торговыми объектами. На этот раз мэрия Калининграда потребовала демонтировать НТО в виде кофейной чашки перед торговым центром «Эпицентр», который, как оказалось, был признан лучшим в России.
- Администрация Калининграда решила своеобразно нас поздравить с победой в конкурсе «Торговля России 2019» в номинации «Лучший нестационарный торговый объект», - сообщил владелец торговой точки Руслан Астрон, - и буквально через пару дней после вручения нам диплома победителя этого всероссийского конкурса (который подписал министр торговли РФ Д.В. Мантуров), потребовала демонтировать павильон возле ТЦ Эпицентр, который там находится несколько лет и никогда никому не мешал.
При этом, Астрон заявил, что налоги, включая аренду, он платит, его сотрудники трудоустроены официально, а он-лайн кассы установлены.
- В городе полно стихийной незаконной торговли, есть объекты, портящие город и мешающие жителям, - также заметил предприниматель. - Но убрать нужно кофейню, в которой действительно есть смысл конкретно в этом месте, которая очень нравится туристам и гостям города.
ИСТОЧНИК KP.RU