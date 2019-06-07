2019-06-07T17:35:15+03:00
Экономика

Какие предприятия появятся в индустриальном парке "Храброво"

Кирилл Алексеев
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Корпорация развития Калининградской области назвала новых арендаторов участков в индустриальном парке «Храброво». Как сообщили в областном правительстве, среди новых партнеров Корпорации – завод по производству детского и спортивного оборудования, производитель нефтепромыслового оборудования, производитель кондитерских изделий.

- Соглашения об аренде земельных участков на территории промышленного парка «Храброво» были заключены в рамках подготовки к Петербургскому международному экономическому форуму, - отметил руководитель корпорации Андрей Толмачев.

Компания «Микромир» планирует построить на арендуемом участке помещение для изготовления игровых детских площадок и спортивных комплексов. Старт производства намечен на 2020 год. Инвесторы планируют вложить в проект не менее 80 млн рублей и создать около 30 новых рабочих мест.

Четыре гектара на площадке «Храброво» готова арендовать компания «Петробалт Инжиниринг». В 2021 году она намерена построить на этом месте завод по производству бурового и нефтепромыслового оборудования. Объем инвестиций в проект составляет более 80 млн рублей. Работу на новом калининградском предприятии получат 60 человек.

Еще один участок в индустриальном парке «Храброво» арендует ГК «Прусс Групп», подтвердившая планы строительства на этой площадке завода кондитерских изделий под брендом «Поматти». Компания инвестирует в проект более 50 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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