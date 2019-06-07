Барки «Крузенштерн» и «Седов» зашли в Руан на фестиваль кораблей

СЕГОДНЯ 17:57 2019-06-07T18:01:07+03:00

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Калининградские барки «Крузенштерн» и «Седов» зашли в Руан, историческую столицу Нормандии. Этот город наиболее известен тем, что 30 мая 1431 года на Старорыночной площади сожгли французскую национальную героиню Жанну д’Арк.

Как сообщает пресс-служба БГАРФ, курсанты на берегу делают зарядку, планируются прогулки по историческому центру города, поучаствовать в фестивале парусных и военных судов, который откроется в субботу 8 июня.

- Организаторы «Армады» всегда жаждали заполучить оба парусника на время фестиваля. Сейчас «Седов» смело можно назвать главной морской звездой всемирно известного парусного фестиваля, – отметили в БГАРФ.

Полсотни судов пришвартовались у причалов вдоль берегов Сены. В течение 10 фестивальных дней гости праздника смогут подняться на палубу любого корабля-участника, посмотреть и послушать концерты, полюбоваться парадом,экипажей и фейерверками.

ИСТОЧНИК KP.RU