2019-06-07T19:19:34+03:00
Экономика

Ленпроспект в Калининграде признан лучшей торговой улицей России

Кирилл Алексеев
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В Москве подвели итоги конкурса «Торговля России», который был организован Минпромторгом и проводился во второй раз.

Как сообщили организаторы, Калининград победил сразу в нескольких номинациях. Во-первых, он был признан лучшей торговым городом страны (наряду с Новосибирском и Обнинском). Ленинский проспект был признан лучшей торговой улицей России. В номинации "Лучший нестационарный торговый объект" среди победителей оказались мини-кофейня CityCoffee и торговый павильон "У Быков". А фудтрак Brutt-n-Roll стал одним из лучших в номинации "Лучший мобильный торговый объект".

ИСТОЧНИК KP.RU

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