«Балтика» начнет новый сезон домашним матчем со «Спартаком-2»

СЕГОДНЯ 12:16 2019-06-08T12:16:41+03:00

Изменить размер текста: A A

Футбольная национальная лига утвердила проект календаря на предстоящий сезон. Первый тур пройдет 7 июля. Калининградская «Балтика» начнет чемпионат дома игрой с московским «Спартаком-2».

До ухода на зимний перерыв команды проведут 25 туров, последний из которых намечен на 23 ноября. В марте турнир возобновится 9 марта 2020 года, а заключительный 38-й тур Первенства ФНЛ в принятом проекте намечен на 16 мая 2020 года. Переходные матчи с командами РПЛ состоятся 21 и 24 мая 2020 года.

Полностью расписание турнира доступно в разделе Календарь матчей сайта ФНЛ.

ИСТОЧНИК KP.RU