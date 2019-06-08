«Балтика» начнет новый сезон домашним матчем со «Спартаком-2»
.Фото: Александр Подгорчук
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Футбольная национальная лига утвердила проект календаря на предстоящий сезон. Первый тур пройдет 7 июля. Калининградская «Балтика» начнет чемпионат дома игрой с московским «Спартаком-2».
До ухода на зимний перерыв команды проведут 25 туров, последний из которых намечен на 23 ноября. В марте турнир возобновится 9 марта 2020 года, а заключительный 38-й тур Первенства ФНЛ в принятом проекте намечен на 16 мая 2020 года. Переходные матчи с командами РПЛ состоятся 21 и 24 мая 2020 года.
Полностью расписание турнира доступно в разделе Календарь матчей сайта ФНЛ.
ИСТОЧНИК KP.RU