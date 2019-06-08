Мэрия Калининграда опубликовала программу празднования Дня России

СЕГОДНЯ 15:15 2019-06-08T15:15:09+03:00

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Главные городские торжества, посвященные Дню России, состоятся 12 июня в Центральном парке культуры и отдыха. Как сообщает пресс-служба мэрии, с 11:30 весь день там будут работать национальные подворья, а территория у административного здания превратится в арт-пространство. У фонтана разместится интерактивная фотозона. Запланирован и фестиваль национальной кухни: желающие смогут отведать угощения разных народов.

Праздник начнется с шествия по главной аллее представителей национальных автономий, под музыку духового оркестра Балтийского военно-морского института имени Ушакова. На главной сцене выступят творческие коллективы и состоится церемония вручения паспортов юным калининградцам в рамках патриотической акции «Мы – граждане России».

В этот же день 12 июня на территории, прилегающей к Летнему озеру, с 15.00 до 17.00 состоится концертная программа, посвященная Дню России.

Праздничные мероприятия, литературно-музыкальные часы, познавательные программы состоятся в канун праздника и в День России в учреждениях культуры Калининграда.

ИСТОЧНИК KP.RU