В садовом товариществе Калининграде мошенник украл мобильный телефон

СЕГОДНЯ 12:26 2019-06-08T12:26:12+03:00

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К полицейским обратился 30-летний житель Калининграда. Он рассказал, что в одном из садовых товариществ к нему подошел неизвестный мужчина и попросил мобильный телефон, чтобы позвонить. Однако едва мобильник оказался в руках, злоумышленник скрылся. Ущерб составил 15 тысяч рублей.

- В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий 31-летний подозреваемый был задержан. Ранее судимый гражданин дал признательные показания, - сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 «Мошенничество». Задержанному грозит до 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU