В садовом товариществе Калининграде мошенник украл мобильный телефон
К полицейским обратился 30-летний житель Калининграда. Он рассказал, что в одном из садовых товариществ к нему подошел неизвестный мужчина и попросил мобильный телефон, чтобы позвонить. Однако едва мобильник оказался в руках, злоумышленник скрылся. Ущерб составил 15 тысяч рублей.
- В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий 31-летний подозреваемый был задержан. Ранее судимый гражданин дал признательные показания, - сообщили в пресс-службе областного УМВД.
Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 «Мошенничество». Задержанному грозит до 5 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU