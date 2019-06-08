В Пионерском поймали пляжного вора, обокравшего отдыхающих на 100 тысяч

СЕГОДНЯ 12:50 2019-06-08T12:51:43+03:00

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Жертвами 26-летнего злоумышленника стали житель Пионерского и жительница Калининграда. На городском пляже в районе улицы Комсомольской они лишились оставленных без присмотра личных вещей общей стоимостью около 100 тысяч рублей.

Полицейские оперативно задержали вора в одном из магазинов и доставили в отдел для дальнейшего разбирательства.

- При досмотре в присутствии понятых у него были изъяты чужие вещи, принадлежащие потерпевшим. По данным полицейских, злоумышленник ранее привлекался к уголовной ответственности за имущественное преступление, - сообщили в пресс-службе областного УМВД.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину». Вору грозит до 5 лет лишения свободы. В настоящее время проверяется причастность мужчины к совершению аналогичных преступлений.

ИСТОЧНИК KP.RU