В Пионерском поймали пляжного вора, обокравшего отдыхающих на 100 тысяч
Жертвами 26-летнего злоумышленника стали житель Пионерского и жительница Калининграда. На городском пляже в районе улицы Комсомольской они лишились оставленных без присмотра личных вещей общей стоимостью около 100 тысяч рублей.
Полицейские оперативно задержали вора в одном из магазинов и доставили в отдел для дальнейшего разбирательства.
- При досмотре в присутствии понятых у него были изъяты чужие вещи, принадлежащие потерпевшим. По данным полицейских, злоумышленник ранее привлекался к уголовной ответственности за имущественное преступление, - сообщили в пресс-службе областного УМВД.
В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину». Вору грозит до 5 лет лишения свободы. В настоящее время проверяется причастность мужчины к совершению аналогичных преступлений.
ИСТОЧНИК KP.RU