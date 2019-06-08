В море выпустили двух тюленей, родившихся в Калининградском зоопарке

СЕГОДНЯ 13:20 2019-06-08T13:20:37+03:00

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Животные - самец и самка - появились на свет в зоопарке 27 февраля и 2 марта. Первые три недели жизни они, как и в природе, питались только материнским молоком (по истечении этого срока самки оставляют потомство). В возрасте одного месяца молодняк переселили в закрытое помещение, где начался процесс подготовки к вольной жизни. Вначале тюленей учили самостоятельно брать рыбу с воды из больших пластиковых ванн. Затем животных перевели в бассейн, где началось их отучение от человека. В пятницу в транспортировочных клетках обрих доставили на отдаленный пляж Куршской косы и открыли вольеры.

- Первым вышел самец. За ним – самка. Сделав несколько кругов у берега, они ушли в море, - сообщили в пресс-службе зоопарка.

Перед выпуском под кожу животным вшили чипы с идентификационным номером, по которому можно определить их происхождение. В день выпуска самка весила 51 кг., самец – 49 кг.

В течение ближайшего месяца в естественную среду обитания будут возвращены еще четыре балтийских тюленя, находящихся в Калининградском зоопарке. Эти животные были обнаружены на побережье Балтики весной, изъяты из природы по причине многочисленных травм, истощения и обезвоживания и отправлены в зоопарк на реабилитацию.

Серый тюлень (балтийский подвид) занесен в Международную Красную Книгу.

ИСТОЧНИК KP.RU