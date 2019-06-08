2019-06-08T13:31:40+03:00
Общество

Калининградке грозит до 3 лет за фиктивную прописку иностранцев в своей квартире

Николай Литвинов
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45-летняя жительница Калининграда подозревается в фиктивной регистрации восьми иностранных граждан. Квартиру калининградки осмотрели участковые уполномоченные полиции совместно с сотрудниками отдела по вопросам миграции. Они не обнаружили вещей иностранных жильцов, а опросив соседей, выяснили, что те никогда не замечали новых постояльцев.

- Стражи порядка выяснили, что женщина прописала восемь человек в принадлежащем ей жилище, без предоставления данного помещения для проживания, - сообщили в пресс-службе областного УМВД.

В отношении подозреваемой возбудили уголовное дело по статье 322.3 Уголовного кодекса «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в РФ». Максимальное наказание по этой статье - лишение свободы на срок до 3 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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