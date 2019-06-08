2019-06-08T15:36:49+03:00
Общество

В Доме пожарных в Калининграде откроют гостиничный комплекс и кафе

Михаил ЯНОВСКИЙ
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..Фото: Корпорация развития Калининградской области
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Судьбу знаменитого Дома пожарных, расположенного на перекрестке Литовского вала и Московского проспекта в Калининграде, решили на Петербургском международном экономическом форуме. Об этом гендиректор Корпорации развития Калининградской области Андрей Толмачев написал на своей странице в «Фэйсбуке».

- Подписями подтвердили с инвестором компанией "Архпомощь" намерения сохранить здание «Дома пожарных», – написал Толмачев. - Здание пережило многочисленные перестрои ки, аварии и пожар. Но главное, это то, что объект не утрачен полностью, и в него можно и нужно вдохнуть вторую жизнь. В здании ранее располагались казармы и общежития. В современнои трактовке - это должна быть гостиница, а именно - приспособление объекта в гостиничныи комплекс с сохранением объемнои и фасаднои композиции здания, с интеграциеи в него современных технологических решении .

Как уточнили в пресс-службе правительства области, в соответствии с соглашением компания планирует создать на базе имущественного комплекса площадью 2,6 тыс. кв. м (площадь земельного участка 2,8 тыс. кв. м.) кафе, деловой центр, апартаменты и гостиницу.

Напомним, дом строился магистратом Кёнигсберга как муниципальное жилье для служащих. Специалисты условно называют его «Домом пожарных», поскольку там проживало большое количество семей пожарных, служивших в здании Восточной пожарной части (сегодня это пожарная часть №1 на улице 1812 года). В последнее время дом заброшен.

ИСТОЧНИК KP.RU

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