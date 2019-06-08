На Советском проспекте в Калининграде «Мицубиши» сбил 13-летнего подростка
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Как сообщает пресс-служба областного УМВД, за минувшие сутки на территории Калининградской области зарегистрированы 4 ДТП, в которых 4 человека получили травмы. Одно из происшествий произошло 15 часов 20 минут на Советском проспекте. Ехавший в направлении улицы Полецкого, «Мицубиши» под управлением 54-летнего водителя, наехал на 13-летнего пешехода, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП девушка-подросток получила травмы.
ИСТОЧНИК KP.RU