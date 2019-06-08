Под Калининградом мужчина обворовал магазин, в котором раньше работал

СЕГОДНЯ 17:25 2019-06-08T17:25:27+03:00

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Оригинальную кражу раскрыли полицейские в Приморске. Один из магазинов обокрал 37-летний мужчина, который раньше там работал. Как установили оперативники, подозреваемый пришел на свою бывшую работу и под предлогом перевозки на другой склад похитил две морозильные камеры. Ущерб составил 80 000 рублей.

- Сотрудники полиции нашли грузовик с похищенным имуществом до того, как злоумышленник успел реализовать камеры. Подозреваемый был задержан, сообщили в пресс-службе областного УМВД. - Санкция инкриминируемой статьи «Кража» предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU