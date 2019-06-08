2019-06-08T17:39:49+03:00
Общество

Литовский катер, на котором праздновали свадьбу, нарушил морскую границу России

Михаил ЯНОВСКИЙ
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Инцидент произошел в Куршском заливе, о чем в эфире национального радио сообщил представитель погранведомства Литовской республики Гедрюс Мишутис. По его словам, прогулочный катер с компанией из шести празднующих свадьбу граждан Литвы вечером в пятницу сел на мель в Куршском заливе.

«Двигатель вышел из строя, течением катер отнесло в российские воды», - сказал Мишутис.

По информации ТАСС, судно отбуксировали на российскую погранзаставу, а несколько часов спустя катер с пассажирами вернулся в Литву. Капитану (он же является владельцем катера) предстоит явиться на погранзаставу в Неринге. Ему грозит административный штраф в размере до 300 евро за неумышленное нарушение границы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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