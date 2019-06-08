На пляже в Янтарном появилась фигурка хомлина
.Фото: Алексей Заливатский
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Сегодня на пляже в Янтарном появилась фигурка «дедушки хомлина». Этом на своей странице в «Фэйсбуке» сообщил глава Янтарного Алексей Заливатский.
Холмлин появился на спинке новой дизайнерской скамейке и выглядит точно так же, как фигурка, которая установлена на Медовом мосту в Калининграде. Увидев фото, некоторые подписчики предположили, что «дедушку» увезли на побережье после недавнего скандала. Но Алексей Заливатский дал понять, что в Янтарном находится точная копия калининградского холина.
«Братишка», - пояснил мэр Янтарного в ответ на многочисленные вопросы.
ИСТОЧНИК KP.RU