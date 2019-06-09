СЕГОДНЯ 11:46 2019-06-09T11:46:23+03:00

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В Калининграде полицейские в течение часа разыскали пропавшего 8-летнего мальчика. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе УМВД.

8-летний Никита, находясь на улице Земельной, ушел от своей матери и направился в сторону улицы Озерова.

- Полицейские по видеокамерам «Безопасного города» проследили маршрут ребенка. Для розыска были сформированы поисковые группы. В течении часа Никита К. был обнаружен. Сотрудники полиции выяснили, что малолетний Никита шёл в гости к своей бабушке, - рассказала руководитель пресс-службы УМВД Светлана Поставничая.

Инспекторы ПДН передали ребенка матери и провели с ним профилактическую беседу о недопустимости самовольного ухода.

ИСТОЧНИК KP.RU