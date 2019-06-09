2019-06-09T18:54:48+03:00
Туризм

Светлогорск вошел в топ-5 лучших городов для летнего отдыха с друзьями

Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: Александр Подгорчук
Изменить размер текста:

Аналитическое агентство ТурСтат представило рейтинг лучших городов для летнего отдыха и путешествий с друзьями. Рейтинг был составлен по итогам интернет-опроса.

В десятку лучших для отдыха летом в компании друзей вошли четыре города на побережье Черного моря, два города на Балтике, три на побережье Средиземного моря и один в Голландии.

По данным ТурСтат, в первую пятерку городов для отдыха с друзьями вошли Санкт-Петербург, черноморские курорты Сочи и Ялта, Барселона и город-курорт Светлогорск в Калининградской области.

За Санкт-Петербург как лучший город для летнего отдыха в компании друзей в выходные отдали 21% голосов, за Сочи, Ялту и Барселону - по 14%, за Геленджик и Светлогорск - по 10%, за Амстердам - 7%, за Севастополь, Крит в Греции и Айя-Напа на Кипре - по 3%.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Гурьевском районе ликвидировали огромную свалку шин
Под Калининградом построят завод по производству пищевых смесей для молочных и мясных продуктов
«Безопасный город» с начала года отработал более 1,5 тысяч запросов полиции
В Калининграде назвали победителей конкурса для молодых ученых и специалистов
На Большой окружной БМВ врезался в дорожное ограждение: двое пострадавших
Калининградец получил 3 года 9 месяцев колонии за изготовление и хранение наркотиков
Суд обязал администрацию Славска ликвидировать свалку на берегу водоема
Очевидцы сообщили о ДТП с погибшим в Багратионовском районе
Калининградца отправили в колонию за повторное пьяное вождение
Калининградку оштрафовали на 100 тысяч за «минирование» аэропорта «Храброво»
В Зеленоградском районе поезд сбил человека на путях
В Калининградские больницы поступят пять новых томографов в течение двух лет
На дороге Калининград-Голубево-Полевое закрывается движение по мосту в поселке Ласкино
Региональные власти выделили Правдинску 7 млн на ремонт спортивной школы
На ул. Орловской в Калининграде сгорел «Мерседес»
В Калининграде полицейские в течение часа разыскали пропавшего 8-летнего мальчика
На пляже в Янтарном появилась фигурка хомлина
Литовский катер, на котором праздновали свадьбу, нарушил морскую границу России
Под Калининградом мужчина обворовал магазин, в котором раньше работал
На Советском проспекте в Калининграде «Мицубиши» сбил 13-летнего подростка
В Доме пожарных в Калининграде откроют гостиничный комплекс и кафе
Мэрия Калининграда опубликовала программу празднования Дня России
Калининградке грозит до 3 лет за фиктивную прописку иностранцев в своей квартире
В море выпустили двух тюленей, родившихся в Калининградском зоопарке