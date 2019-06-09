Светлогорск вошел в топ-5 лучших городов для летнего отдыха с друзьями

СЕГОДНЯ 18:54 2019-06-09T18:54:48+03:00

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Аналитическое агентство ТурСтат представило рейтинг лучших городов для летнего отдыха и путешествий с друзьями. Рейтинг был составлен по итогам интернет-опроса.

В десятку лучших для отдыха летом в компании друзей вошли четыре города на побережье Черного моря, два города на Балтике, три на побережье Средиземного моря и один в Голландии.

По данным ТурСтат, в первую пятерку городов для отдыха с друзьями вошли Санкт-Петербург, черноморские курорты Сочи и Ялта, Барселона и город-курорт Светлогорск в Калининградской области.

За Санкт-Петербург как лучший город для летнего отдыха в компании друзей в выходные отдали 21% голосов, за Сочи, Ялту и Барселону - по 14%, за Геленджик и Светлогорск - по 10%, за Амстердам - 7%, за Севастополь, Крит в Греции и Айя-Напа на Кипре - по 3%.

ИСТОЧНИК KP.RU