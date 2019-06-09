В Гурьевском районе ликвидировали огромную свалку шин

СЕГОДНЯ 18:55 2019-06-09T18:55:46+03:00

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В Гурьевском районе ликвидировали свалку шин. Об этом «Комсомолке» сообщили в региональном министерстве природных ресурсов и экологии.

Гору изделий из каучука в СНТ «Лира» рядом с поселком Голубево обнаружили на прошлой неделе местные жители.

Работы по ликвидации свалки прошли в пятницу, 7 июня. В общей сложности переработчики собрали около 100 покрышек от легковых автомобилей суммарным весом почти в пол тонны.

В министерстве напоминают, что старые шины относятся к отходам IV класса опасности и в основном накапливаются в автохозяйствах, предприятиях шиномонтажа и автосервисах. По закону такие отходы необходимо передавать на утилизацию. Рассеянные в лесах и на городских территориях шины могут разлагаться сотни лет, загрязняя воду и почву. Этот материал крайне устойчив к воздействию внешних факторов. Шины обладают высокой пожарной опасностью, а продукты их сжигания оказывают вредное воздействие не только на окружающую среду, но и на здоровье людей.

ИСТОЧНИК KP.RU