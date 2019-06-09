«Безопасный город» с начала года отработал более 1,5 тысяч запросов полиции
С начала года операторы комплекса «Безопасный город» отработали свыше 1500 запросов от сотрудников правоохранительных органов по предоставлению информации из архива системы видеонаблюдения.
- Все подробности инцидентов и происшествий, которые фиксируют камеры, мы обрабатываем, анализируем и передаем в правоохранительные органы. Дальнейшая работа проводится сотрудниками полиции. Эффективность деятельности комплекса напрямую зависит от оперативности взаимодействия с органами, задействованными в решении вопросов безопасности, - отметил и.о. директора ГКУ Калининградской области «Безопасный город» Денис Стаскевич.
По его словам, в прошлом году ситуационный центр «Безопасный город» посетили порядка 500 сотрудников правоохранительных органов, для того чтобы лично просмотреть видеоархив. Это позволило раскрыть 76 преступлений и более 260 административных правонарушений, без учета нарушений ПДД.
ИСТОЧНИК KP.RU