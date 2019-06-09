2019-06-09T17:30:05+03:00
Общество

«Безопасный город» с начала года отработал более 1,5 тысяч запросов полиции

Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: Александр Подгорчук
Изменить размер текста:

С начала года операторы комплекса «Безопасный город» отработали свыше 1500 запросов от сотрудников правоохранительных органов по предоставлению информации из архива системы видеонаблюдения.

- Все подробности инцидентов и происшествий, которые фиксируют камеры, мы обрабатываем, анализируем и передаем в правоохранительные органы. Дальнейшая работа проводится сотрудниками полиции. Эффективность деятельности комплекса напрямую зависит от оперативности взаимодействия с органами, задействованными в решении вопросов безопасности, - отметил и.о. директора ГКУ Калининградской области «Безопасный город» Денис Стаскевич.

По его словам, в прошлом году ситуационный центр «Безопасный город» посетили порядка 500 сотрудников правоохранительных органов, для того чтобы лично просмотреть видеоархив. Это позволило раскрыть 76 преступлений и более 260 административных правонарушений, без учета нарушений ПДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Гурьевском районе ликвидировали огромную свалку шин
Светлогорск вошел в топ-5 лучших городов для летнего отдыха с друзьями
Под Калининградом построят завод по производству пищевых смесей для молочных и мясных продуктов
В Калининграде назвали победителей конкурса для молодых ученых и специалистов
На Большой окружной БМВ врезался в дорожное ограждение: двое пострадавших
Калининградец получил 3 года 9 месяцев колонии за изготовление и хранение наркотиков
Суд обязал администрацию Славска ликвидировать свалку на берегу водоема
Очевидцы сообщили о ДТП с погибшим в Багратионовском районе
Калининградца отправили в колонию за повторное пьяное вождение
Калининградку оштрафовали на 100 тысяч за «минирование» аэропорта «Храброво»
В Зеленоградском районе поезд сбил человека на путях
В Калининградские больницы поступят пять новых томографов в течение двух лет
На дороге Калининград-Голубево-Полевое закрывается движение по мосту в поселке Ласкино
Региональные власти выделили Правдинску 7 млн на ремонт спортивной школы
На ул. Орловской в Калининграде сгорел «Мерседес»
В Калининграде полицейские в течение часа разыскали пропавшего 8-летнего мальчика
На пляже в Янтарном появилась фигурка хомлина
Литовский катер, на котором праздновали свадьбу, нарушил морскую границу России
Под Калининградом мужчина обворовал магазин, в котором раньше работал
На Советском проспекте в Калининграде «Мицубиши» сбил 13-летнего подростка
В Доме пожарных в Калининграде откроют гостиничный комплекс и кафе
Мэрия Калининграда опубликовала программу празднования Дня России
Калининградке грозит до 3 лет за фиктивную прописку иностранцев в своей квартире
В море выпустили двух тюленей, родившихся в Калининградском зоопарке