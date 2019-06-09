На дороге Калининград-Голубево-Полевое закрывается движение по мосту в поселке Ласкино

СЕГОДНЯ 12:40 2019-06-09T12:41:32+03:00

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На автодороге Калининград-Голубево-Полевое закрывается движение по аварийному мосту в поселке Ласкино. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства развития инфраструктуры.

- Специалисты-мостовики обследуют мост, после чего будет принято решение о том, какой вид ремонта необходим. В зависимости от сложности ремонта, работы могу занять порядка 3-6 месяцев, - сообщили в министерстве.

Также, временно вносятся изменению в схему движения автобусов, следующих по маршрутам: № 146 № «пос. Яблоневка – пос. Черемхово» и 146К «пос. Заречное – пос. Малое Васильково».

Автобус №146 будет следовать из пос. Заречное по маршруту: автодорога «Калининград – Голубево-Полевое, подъезд к станции «Голубево», автодорога «Калининград – Мамоново», ул. Александра Суворова, ул. Камская и далее по маршруту, с учетом установленных ограничений. В обратном направлении по вышеуказанному маршруту.

Автобус №146К будет отправляться из пос. Ласкино по следующему маршруту: автодорога «Калининград – Голубево-Полевое, подъезд к станции «Голубево», автодорога «Калининград – Мамоново», ул. Александра Суворова, ул. Камская и далее по маршруту, с учетом установленных ограничений. В обратном направлении по указанному маршруту.

ИСТОЧНИК KP.RU