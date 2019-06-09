2019-06-09T13:03:46+03:00
Общество

В Калининградские больницы поступят пять новых томографов в течение двух лет

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
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В течение двух лет в калининградских больницах появятся пять новых томографов. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

Власти уже начали закупочные процедуры для покупки магнитно-резонансного томографа в областную больницу. На эти цели из регионального бюджеты было дополнительно выделено 88 млн рублей. Также в больницу поступят ангиограф, маммограф и другое оборудование.

Помимо этого, в течение двух лет по нацпроекту аппараты компьютерной томографии приобретут в областную и Гусевскую центральную районную больницу. Два томографа для исследований онкопатологий также появятся в будущем онкоцентре.

Как сообщил главный внештатный специалист министерства здравоохранения области Станислав Ким, в настоящее время на территории региона срок ожидания томографии в 30 суток, к сожалению, не всегда соблюдается, в связи с тем что многим пациентам назначаются исследование на КТ и МРТ минуя более простые, но зачастую не менее эффективные методы диагностики.

- Есть же и рентгеновское исследование, и УЗИ, и эндоскопия, но пациенты, читая интернет и смотря телепередачи, начинают требовать исследований сразу на таком тяжелом оборудовании, - отметил Ким.

ИСТОЧНИК KP.RU

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