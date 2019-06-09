2019-06-09T17:30:39+03:00
Экономика

Под Калининградом построят завод по производству пищевых смесей для молочных и мясных продуктов

Виктор Сергеев
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К лету 2022 года на территории индустриального парка «Храброво» должен заработать завод по производству пищевых смесей для молочных и мясных продуктов. Об этом сообщает пресс-служба Корпорации развития Калининградской области.

Компания из Московской области намерена проинвестировать в строительство завода в течение трех лет более 50 млн рублей. На новом предприятии, которое разместится на площади 1 гектар, будет создано 30 рабочих мест.

Компания «ЛВ Продукт Рус» является одним из лидеров российского рынка пищевых добавок, используемых при производстве молочных и мясных продуктов. В корпорации развития уверены, что размещение производства в калининградской Особой экономической зоне позволит увеличить объемы выпускаемой продукции и выйти на новые рынки, с использованием уникальных налоговых преференций ОЭЗ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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