2019-06-09T13:27:06+03:00
Общество

Калининградку оштрафовали на 100 тысяч за «минирование» аэропорта «Храброво»

Виктор Сергеев
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Гурьевске осудили местную жительницу за ложное сообщение об акте терроризма. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

46-летняя женщина в марте текущего года выпила, а затем позвонила в службу «112» и сообщила, что в аэропорту «Храброво» заложена бомба. Никакой взрывчатки прибывшие на место правоохранители не нашли, зато довольно быстро нашли шутницу, так как звонила она со своего мобильного телефона.

Суд оштрафовал злоумышленницу на 100 тысяч рублей в доход государства.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Калининграде назвали победителей конкурса для молодых ученых и специалистов
На Большой окружной БМВ врезался в дорожное ограждение: двое пострадавших
Калининградец получил 3 года 9 месяцев колонии за изготовление и хранение наркотиков
Суд обязал администрацию Славска ликвидировать свалку на берегу водоема
Очевидцы сообщили о ДТП с погибшим в Багратионовском районе
Калининградца отправили в колонию за повторное пьяное вождение
В Зеленоградском районе поезд сбил человека на путях
В Калининградские больницы поступят пять новых томографов в течение двух лет
На дороге Калининград-Голубево-Полевое закрывается движение по мосту в поселке Ласкино
Региональные власти выделили Правдинску 7 млн на ремонт спортивной школы
На ул. Орловской в Калининграде сгорел «Мерседес»
В Калининграде полицейские в течение часа разыскали пропавшего 8-летнего мальчика
На пляже в Янтарном появилась фигурка хомлина
Литовский катер, на котором праздновали свадьбу, нарушил морскую границу России
Под Калининградом мужчина обворовал магазин, в котором раньше работал
На Советском проспекте в Калининграде «Мицубиши» сбил 13-летнего подростка
В Доме пожарных в Калининграде откроют гостиничный комплекс и кафе
Мэрия Калининграда опубликовала программу празднования Дня России
Калининградке грозит до 3 лет за фиктивную прописку иностранцев в своей квартире
В море выпустили двух тюленей, родившихся в Калининградском зоопарке