Калининградку оштрафовали на 100 тысяч за «минирование» аэропорта «Храброво»

СЕГОДНЯ 13:27 2019-06-09T13:27:06+03:00

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В Гурьевске осудили местную жительницу за ложное сообщение об акте терроризма. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

46-летняя женщина в марте текущего года выпила, а затем позвонила в службу «112» и сообщила, что в аэропорту «Храброво» заложена бомба. Никакой взрывчатки прибывшие на место правоохранители не нашли, зато довольно быстро нашли шутницу, так как звонила она со своего мобильного телефона.

Суд оштрафовал злоумышленницу на 100 тысяч рублей в доход государства.

ИСТОЧНИК KP.RU