Калининградца отправили в колонию за повторное пьяное вождение

СЕГОДНЯ 13:43 2019-06-09T13:44:58+03:00

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В Зеленоградске осудили водителя за повторное пьяное вождение. Об этом сообщает пресс-служба районного суда.

В феврале текущего года мужчину остановили сотрудники ГИБДД на улице Тургенева. Водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

В ходе проверки выяснилось, что он уже был лишен прав за пьяное вождение.

Суд приговорил рецидивиста к лишению свободы на срок 1 год 2 месяца. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима. Также суд лишил его прав на три года.

ИСТОЧНИК KP.RU