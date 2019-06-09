Калининградца отправили в колонию за повторное пьяное вождение
.Фото: Александр Подгорчук
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В Зеленоградске осудили водителя за повторное пьяное вождение. Об этом сообщает пресс-служба районного суда.
В феврале текущего года мужчину остановили сотрудники ГИБДД на улице Тургенева. Водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.
В ходе проверки выяснилось, что он уже был лишен прав за пьяное вождение.
Суд приговорил рецидивиста к лишению свободы на срок 1 год 2 месяца. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима. Также суд лишил его прав на три года.
ИСТОЧНИК KP.RU