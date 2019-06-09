Очевидцы сообщили о ДТП с погибшим в Багратионовском районе

СЕГОДНЯ 13:50 2019-06-09T13:50:41+03:00

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В Багратионовском районе произошло ДТП с погибшим. Об этом сообщают очевидцы в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области» в «Вконтакте».

Авария произошла около поселка Чехово. По предварительной информации, водитель «Фольксвагена» не справился с управлением и врезался в придорожное дерево. После этого автомобиль загорелся и выгорел полностью.

В результате дорожного происшествия, по предварительной информации, погиб водитель легковушки. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU