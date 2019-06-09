Суд обязал администрацию Славска ликвидировать свалку на берегу водоема
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Суд обязал администрацию Славского городского округа ликвидировать свалку на берегу водоема. Об этом сообщает пресс-служба суда.
Несанкционированная свалка появилась в поселке Тимирязево на прилегающей к водоему территории. При этом, чиновники не замечали мусор и не предпринимали мер к ликвидации свалки, отметил районный прокурор в своем иске к администрации.
Суд обязал администрацию произвести предусмотренные законодательством мероприятия по организации уборки несанкционированной свалки.
ИСТОЧНИК KP.RU