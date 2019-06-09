В Калининграде назвали победителей конкурса для молодых ученых и специалистов

СЕГОДНЯ 15:34 2019-06-09T15:34:46+03:00

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В Калининграде стали известны победители регионального конкурса для молодых ученых и специалистов. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

В конкурсе приняли участие двадцать молодых ученых: студенты, аспиранты, научные работники в возрасте от 18 до 30 лет. Он проводился по нескольким направлениям: технические, естественные, юридические и гуманитарные науки.

В номинации «Юридические науки» первой стала Римма Беличенко (СПбУ МВД России) с исследованием «Проблемы обеспечения комплексной безопасности образовательных организаций в Российской Федерации».

Среди работ технического направления лучшей стала «Совершенствование технологии соуса функционального назначения на основе пектинсодержащего сырья». Автор – Игорь Орлов из КГТУ.

В номинации «Гуманитарные науки» первое место заняла Ангелина Саенко (БФУ им. И. Канта).

Иван Дудков из БФУ им. И. Канта победил в номинации «Естественные науки» (работа «Цифровая модель рельефа дна российского сектора юго-восточной части Балтийского моря»).

Победители выиграли премии в размере 10 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU