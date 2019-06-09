2019-06-09T15:34:46+03:00
Общество

В Калининграде назвали победителей конкурса для молодых ученых и специалистов

Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
Изменить размер текста:

В Калининграде стали известны победители регионального конкурса для молодых ученых и специалистов. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

В конкурсе приняли участие двадцать молодых ученых: студенты, аспиранты, научные работники в возрасте от 18 до 30 лет. Он проводился по нескольким направлениям: технические, естественные, юридические и гуманитарные науки.

В номинации «Юридические науки» первой стала Римма Беличенко (СПбУ МВД России) с исследованием «Проблемы обеспечения комплексной безопасности образовательных организаций в Российской Федерации».

Среди работ технического направления лучшей стала «Совершенствование технологии соуса функционального назначения на основе пектинсодержащего сырья». Автор – Игорь Орлов из КГТУ.

В номинации «Гуманитарные науки» первое место заняла Ангелина Саенко (БФУ им. И. Канта).

Иван Дудков из БФУ им. И. Канта победил в номинации «Естественные науки» (работа «Цифровая модель рельефа дна российского сектора юго-восточной части Балтийского моря»).

Победители выиграли премии в размере 10 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Большой окружной БМВ врезался в дорожное ограждение: двое пострадавших
Калининградец получил 3 года 9 месяцев колонии за изготовление и хранение наркотиков
Суд обязал администрацию Славска ликвидировать свалку на берегу водоема
Очевидцы сообщили о ДТП с погибшим в Багратионовском районе
Калининградца отправили в колонию за повторное пьяное вождение
Калининградку оштрафовали на 100 тысяч за «минирование» аэропорта «Храброво»
В Зеленоградском районе поезд сбил человека на путях
В Калининградские больницы поступят пять новых томографов в течение двух лет
На дороге Калининград-Голубево-Полевое закрывается движение по мосту в поселке Ласкино
Региональные власти выделили Правдинску 7 млн на ремонт спортивной школы
На ул. Орловской в Калининграде сгорел «Мерседес»
В Калининграде полицейские в течение часа разыскали пропавшего 8-летнего мальчика
На пляже в Янтарном появилась фигурка хомлина
Литовский катер, на котором праздновали свадьбу, нарушил морскую границу России
Под Калининградом мужчина обворовал магазин, в котором раньше работал
На Советском проспекте в Калининграде «Мицубиши» сбил 13-летнего подростка
В Доме пожарных в Калининграде откроют гостиничный комплекс и кафе
Мэрия Калининграда опубликовала программу празднования Дня России
Калининградке грозит до 3 лет за фиктивную прописку иностранцев в своей квартире
В море выпустили двух тюленей, родившихся в Калининградском зоопарке