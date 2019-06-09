2019-06-09T14:25:18+03:00
Общество

Калининградец получил 3 года 9 месяцев колонии за изготовление и хранение наркотиков

Виктор Сергеев
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В Багратионовске осудили местного жителя, который вырастил и хранил марихуану в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Осенью прошлого года мужчина вырастил 24 куста конопли, изготовил марихуану (в материалах дела отмечается, что в особо крупном размере) и хранил наркотики у себя дома.

Суд признал его виновным в изготовлении и хранении наркотиков и отправил в колонию на 3 года 9 месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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