Калининградец получил 3 года 9 месяцев колонии за изготовление и хранение наркотиков

СЕГОДНЯ 14:25 2019-06-09T14:25:18+03:00

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В Багратионовске осудили местного жителя, который вырастил и хранил марихуану в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Осенью прошлого года мужчина вырастил 24 куста конопли, изготовил марихуану (в материалах дела отмечается, что в особо крупном размере) и хранил наркотики у себя дома.

Суд признал его виновным в изготовлении и хранении наркотиков и отправил в колонию на 3 года 9 месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU