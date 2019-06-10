2019-06-10T09:55:58+03:00
Происшествия

В полиции сообщили подробности смертельного ДТП под Багратионовском

Виктор Сергеев
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..Фото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"
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Стали известны подробности ДТП с погибшим в Багратионовском районе. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Авария произошла около 5 часов утра на дороге между посёлками Чехово и Марийское. Там врезался в дерево и загорелся «Фольксваген», которым управляла 28-летняя женщина.

От удара водителя вылетела через лобовое стекло и скончалась от полученных травм.

- По предварительной информации она отвлеклась на мобильный телефон, который находился на переднем сиденье автомобиля, - сообщили в полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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