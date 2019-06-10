2019-06-10T10:42:58+03:00
Спорт

Команда из Балтийска выиграла первенство России по пляжному футболу

Соревнования проводились в Москве
Александр КАТЕРУША
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Столица приняла первенство России по пляжному футболу, собрав 8 команд из Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда и Балтийска.

Как сообщает министерство спорта Калининградской области, чемпионский титул сумели завоевать представители нашего региона.

Сборная «Кроншдадт-Променад» из Балтийска выиграла 4 матча из 5.

В финале наши земляки обыграли столичный «Люкс». Итог - золотые медали.

Лучшим игроков турнира признали балтийца Александра Сыркина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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