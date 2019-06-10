Команда из Балтийска выиграла первенство России по пляжному футболу
Соревнования проводились в Москве
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Столица приняла первенство России по пляжному футболу, собрав 8 команд из Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда и Балтийска.
Как сообщает министерство спорта Калининградской области, чемпионский титул сумели завоевать представители нашего региона.
Сборная «Кроншдадт-Променад» из Балтийска выиграла 4 матча из 5.
В финале наши земляки обыграли столичный «Люкс». Итог - золотые медали.
Лучшим игроков турнира признали балтийца Александра Сыркина.
ИСТОЧНИК KP.RU