В Калининграде без света остались дома на 24-х улицах

СЕГОДНЯ 12:04 2019-06-10T12:04:34+03:00

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В Калининграде в понедельник, 10 июня, не будет электричества в домах на 24-х улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 12 часов света не будет на следующих улицах:

ул. Карташёва 51-53, 59-61, 65-75

ул. Котельная 2-я

ул. Каблукова 15-19

ул. Славянская 2, 3-15, 6-10, 16-18, 26, 29-31, 35, 39-41

пер. Славянский 3

ул. Механическая 3, 4, 5

ул. Благодатная 5, 6-10, 9, 17

ул. Ю. Долгорукого 1-5

ул. 1-я Алтайская, 2-14, 7, 11, 19-27

ул. 2-я Алтайская 1, 8

ул. Селенгинская 11, 12а, 14, 17-21

ул. С. Макаренко 2а-26, 3-5, 9-13, 17, 21, 23

ул. Урицкого 19, 27а

ул. Тихоокеанская 20, 22

ул. Сестрорецкая 1-13, 6-10

ул. Карташёва 2-4г, 7-11, 8-12, 24-42, 27-43, 49

Балтийское шоссе 106 (ДЮСШ), 116;

До 14 часов электричество отключено на ул. Магнитогорская 1, 3.

До 18 часов света не будет на ул. А. Невского 174-186, 187, 193, ул. Каменная 12А, ул. С. Разина 34, ул. Коммунальная 19-27, 36-38; ул. Чернышевского 44а-б, 43-49а, 58-64, пер. Чернышевского 2, 4.

Подачу холодной и горячей воды для ремонта задвижки планируется перекрыть до 18 часов в дома на ул. Артиллерийская 23-59.

ИСТОЧНИК KP.RU