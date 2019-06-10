В Калининграде студента ранили выстрелами из пистолета

СЕГОДНЯ 12:18 2019-06-10T12:18:50+03:00

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Весьма неудачно прогулялся 20-летний студент одного из учебных заведений Калининграда летним вечером по улице Звездной. Совершая моцион, парень вдруг ощутил, как что-то вонзилось ему в лоб и глазницу. Причем боль была посильнее, чем от комариных укусов. А когда разглядел в нескольких шагах от себя силуэт человека, понял, что оказался под обстрелом. Три поверхностные раны лобной и глазничной областей у студента медики чуть позже оценили как легкий вред здоровью.

Участковые уполномоченные полиции, которые проводили проверку по заявлению потерпевшего, установили личность стрелка. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД РФ, 19-летний калининградец трижды выпалил по прохожему, предположительно, из пневматического пистолета. Оружие у задержанного изъяли и возбудили в отношении злоумышленника уголовное дело. Санкции фигурирующей в нем статьи УК России предусматривают для виновного лишение свободы на срок до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU