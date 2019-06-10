В Славском районе перевернулся «Хендай»: трое пострадавших

СЕГОДНЯ 12:25 2019-06-10T12:25:18+03:00

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Три человека пострадали в ДТП в Славском районе в воскресенье, 9 июня. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Авария произошла на 8-м километре автодороги Охотное – Обручево. 24-летний водитель «Хендая» на левостороннем закруглении дороги не справился с управлением, из-за чего автомобиль опрокинулся.

В результате происшествия водитель, 16 – летняя и 27 – летний пассажиры получили телесные повреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU