В Славском районе перевернулся «Хендай»: трое пострадавших
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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Три человека пострадали в ДТП в Славском районе в воскресенье, 9 июня. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Авария произошла на 8-м километре автодороги Охотное – Обручево. 24-летний водитель «Хендая» на левостороннем закруглении дороги не справился с управлением, из-за чего автомобиль опрокинулся.
В результате происшествия водитель, 16 – летняя и 27 – летний пассажиры получили телесные повреждения.
ИСТОЧНИК KP.RU