СЕГОДНЯ 12:28 2019-06-10T12:28:58+03:00

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Юные инспекторы движения из Калининграда победили на конкурсе «Безопасное колесо». Всероссийский конкурс прошел в Казани, сообщает пресс-служба регионального правительства.

По итогам соревнований победителями в командном зачете стали представители Калининградской области, а воспитанник дома творчества детей и молодежи Сергей Парфенов завоевал личное первое место среди юношей.

- Команда нашего регион ежегодно становится победителем или призером этого престижного конкурса. Ребята в школах с увлечением готовятся к муниципальному, региональному и федеральному этапам, учат правила дорожного движения, – отметила министр образования Светлана Трусенева. – Отдельные слова благодарности сотрудникам УМВД по Калининградской области, которые выходят с теоретическими и практическими занятиями в наши образовательные организации, помогают в подготовке к соревнованиям.

Региональная команда представит Россию на Европейском образовательном конкурсе Международной автомобильной федерации (FIA) по изучению и соблюдению правил дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU