2019-06-10T12:34:18+03:00
Звезды

В Калининграде в День России проведут фестиваль «Ворота в историю»

Александр КАТЕРУША
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..Фото: Музей мирового океана
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В Калининграде 12 июня в День России откроется выставка «Чаепитие с Карамзиным» и пройдет фестиваль «Ворота в историю». Как сообщают в Музее Мирового океана, который организовывает мероприятия, дата их проведения связана с 230-й годовщиной посещения нашего города российским историком и писателем Николаем Карамзиным, прибывшим в июне 1789 года в Кёнигсберг. Отсюда и начиналось его полуторагодовое путешествие по Европе, результатом которого стали путевые заметки «Письма русского путешественника».

- Сшиты костюмы для исторической постановки. Специально для выставки изготовлен чайный сервиз на Императорском фарфоровом заводе из 40 предметов, музеем керамики усадьбы Кусково (Москва) предоставлены материалы для выставки. В экспозиции также – музейные предметы частной коллекции и фондов Музея Мирового океана.

Праздничный день у Королевских ворот начнется фестивальной программой «Ворота в историю»: ярмарка народных промыслов, концерт, театральная программа с историческими персонажами и т.д.

Напомним, по итогам второго конкурса Фонда президентских грантов проект «Чаепитие с Карамзиным» получил поддержку почти на 3 млн рублей.

Выставка будет работать до ноября. Арт-продуктами к выставке станут 14 видеороликов по материалам путешествия Карамзина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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