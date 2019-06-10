На выходных саперы Балтфлота обезвредили 17 боеприпасов времен войны

СЕГОДНЯ 12:43 2019-06-10T12:44:18+03:00

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За минувшие выходные военные саперы обезвредили в Калининградской области 17 боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба Балтфлота.

На территории поселка Зеленый Гай под Зеленоградском было обезврежено две ручных гранаты Ф-1 и РПГ-40, 122-мм артиллерийский снаряд обезврежен в районе поселка Щукино на территории Мамоновского округа, двенадцать 76-мм артиллерийских снарядов вывезено из лесного массива в районе поселка Кремнево под Светлым, два реактивных снаряда М-28 разминированы в районе 10-го км автодороги Балтийск-Калининград.

Все смертельно опасные находки вывезены на полигоны в Калининградской области, где будут уничтожены методом подрыва.

ИСТОЧНИК KP.RU