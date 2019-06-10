2019-06-10T13:06:50+03:00
Происшествия

В Калининграде у 38-летней женщины отняли самокат

Пьяный грабитель схватил двухколесное средство передвижения и уехал… на такси
Игорь ОРЕХОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

К своему дому на улице Олега Кошевого тем поздним вечером 38-летняя жительница Калининграда приехала, можно сказать, на своих двоих – в смысле, колесах. Ибо всем видам транспорта женщина предпочитала самокат. Но едва горожанка остановилась, какой-то проходивший мимо мужик внезапно сграбастал ее средство передвижения. Но сам на нем не поехал, а воспользовался стоявшим поблизости такси, на котором и скрылся вместе с самокатом.

- Ущерб собственнику составил порядка 9 500 рублей, - рассказали в пресс-службе регионального УМВД РФ. - Потерпевшая немедленно сообщила о случившемся в отдел внутренних дел. Незамедлительно на розыск похищенного самоката были ориентированы наружные патрули полиции. Принятыми мерами сотрудниками патрульно-постовой службы подозреваемый в совершении данного преступления был установлен и задержан.

Как выяснилось, 32-летний калининградец в тот момент был пьян – может, поэтому и не решился воспользоваться добычей. За грабеж ему, по закону, полагается до четырех лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Гвардейске руководство колонии №7 привлекало осужденного к работе курьером
На Калининградском побережье началось нашествие колорадских жуков
Мэрия: В Калининграде почти удалось ликвидировать дефицит дворников
В Калининграде проходит текущий дорожный ремонт на 10-ти улицах
Мэрия: Улицы в Калининграде поливают 10 машин, но только в жару
В ДТП под Талпаками перевернулись «Тойота» и «Сузуки»: двое пострадавших
В аэропорту «Храброво» задержали крупную партию сигарет без акцизов
На выходных саперы Балтфлота обезвредили 17 боеприпасов времен войны
В Калининграде в День России проведут фестиваль «Ворота в историю»
Юные инспекторы движения из Калининграда победили на конкурсе «Безопасное колесо»
В Славском районе перевернулся «Хендай»: трое пострадавших
В Калининграде студента ранили выстрелами из пистолета
В Советске горит лакокрасночный завод
В Калининграде без света остались дома на 24-х улицах
Команда из Балтийска выиграла первенство России по пляжному футболу
В Гусеве ночью горел продуктовый магазин
В полиции сообщили подробности смертельного ДТП под Багратионовском
В Гурьевском районе ликвидировали огромную свалку шин
Светлогорск вошел в топ-5 лучших городов для летнего отдыха с друзьями
Под Калининградом построят завод по производству пищевых смесей для молочных и мясных продуктов
«Безопасный город» с начала года отработал более 1,5 тысяч запросов полиции
В Калининграде назвали победителей конкурса для молодых ученых и специалистов