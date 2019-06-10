В Калининграде у 38-летней женщины отняли самокат

СЕГОДНЯ 13:06 2019-06-10T13:06:50+03:00

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К своему дому на улице Олега Кошевого тем поздним вечером 38-летняя жительница Калининграда приехала, можно сказать, на своих двоих – в смысле, колесах. Ибо всем видам транспорта женщина предпочитала самокат. Но едва горожанка остановилась, какой-то проходивший мимо мужик внезапно сграбастал ее средство передвижения. Но сам на нем не поехал, а воспользовался стоявшим поблизости такси, на котором и скрылся вместе с самокатом.

- Ущерб собственнику составил порядка 9 500 рублей, - рассказали в пресс-службе регионального УМВД РФ. - Потерпевшая немедленно сообщила о случившемся в отдел внутренних дел. Незамедлительно на розыск похищенного самоката были ориентированы наружные патрули полиции. Принятыми мерами сотрудниками патрульно-постовой службы подозреваемый в совершении данного преступления был установлен и задержан.

Как выяснилось, 32-летний калининградец в тот момент был пьян – может, поэтому и не решился воспользоваться добычей. За грабеж ему, по закону, полагается до четырех лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU