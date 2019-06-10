В аэропорту «Храброво» задержали крупную партию сигарет без акцизов

СЕГОДНЯ 13:15 2019-06-10T13:16:06+03:00

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В Калининграде сотрудники транспортной полиции задержали крупную партию немаркированных сигарет. Об этом сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу.

Как было установлено, 56-летний калининградец приобрел 82 тысяч пачек иностранных сигарет.

В момент получения товара с грузового склада аэропорта Храброво злоумышленника с поличным задержали оперативные сотрудники транспортной полиции. В ведомстве отмечают, что в случае реализации этих сигарет на территории Калининградской области, бюджету был бы нанесен ущерб в 3 млн рублей.

Также в ходе обыска по месту жительства подозреваемого было изъято еще 10 тысяч пачек сигарет.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации». Санкция части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU