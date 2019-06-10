В ДТП под Талпаками перевернулись «Тойота» и «Сузуки»: двое пострадавших
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В Гвардейском районе в ДТП пострадали два человека. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Авария произошла в районе поселка Талпаки. Водитель джипа «Тойота» из-за несоблюдения дистанции врезался в «Сузуки».
После столкновения оба автомобиля перевернулись.
В результате дорожно – транспортного происшествия водитель и 33 – летняя пассажирка «Сузуки» получили телесные повреждения.
ИСТОЧНИК KP.RU