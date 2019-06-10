2019-06-10T13:37:25+03:00
Общество

Мэрия: Улицы в Калининграде поливают 10 машин, но только в жару

Светлана БАРОН
Поделиться:
Изменить размер текста:

В июне Калининград перешел на летний режим уборки. Это значит, что улицы периодически поливают — но только в те дни, когда температура воздуха превышает +25. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал заместитель главы Калининграда, председатель комитета городского хозяйства Александр Купцов.

- Улицы поливаются при температуре выше 25 градусов. В городе больше десяти поливо-моечных машин, в этом году купим ещё четыре. Их можно переоборудовать и на зимнюю уборку, для разбрасывания пескосоляной смеси. Конечно, десяти машин на большой город мало. Они начинают с магистральных улиц, потом заходят на второстепенные. Когда облачно, люди даже звонят, спрашивают: зачем поливают, сейчас дождь пойдет! Но это тоже нормально, есть технология замачивания асфальта, - говорит Купцов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Гвардейске руководство колонии №7 привлекало осужденного к работе курьером
На Калининградском побережье началось нашествие колорадских жуков
Мэрия: В Калининграде почти удалось ликвидировать дефицит дворников
В Калининграде проходит текущий дорожный ремонт на 10-ти улицах
В ДТП под Талпаками перевернулись «Тойота» и «Сузуки»: двое пострадавших
В аэропорту «Храброво» задержали крупную партию сигарет без акцизов
В Калининграде у 38-летней женщины отняли самокат
На выходных саперы Балтфлота обезвредили 17 боеприпасов времен войны
В Калининграде в День России проведут фестиваль «Ворота в историю»
Юные инспекторы движения из Калининграда победили на конкурсе «Безопасное колесо»
В Славском районе перевернулся «Хендай»: трое пострадавших
В Калининграде студента ранили выстрелами из пистолета
В Советске горит лакокрасночный завод
В Калининграде без света остались дома на 24-х улицах
Команда из Балтийска выиграла первенство России по пляжному футболу
В Гусеве ночью горел продуктовый магазин
В полиции сообщили подробности смертельного ДТП под Багратионовском
В Гурьевском районе ликвидировали огромную свалку шин
Светлогорск вошел в топ-5 лучших городов для летнего отдыха с друзьями
Под Калининградом построят завод по производству пищевых смесей для молочных и мясных продуктов
«Безопасный город» с начала года отработал более 1,5 тысяч запросов полиции
В Калининграде назвали победителей конкурса для молодых ученых и специалистов