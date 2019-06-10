Мэрия: Улицы в Калининграде поливают 10 машин, но только в жару

СЕГОДНЯ 13:37 2019-06-10T13:37:25+03:00

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В июне Калининград перешел на летний режим уборки. Это значит, что улицы периодически поливают — но только в те дни, когда температура воздуха превышает +25. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал заместитель главы Калининграда, председатель комитета городского хозяйства Александр Купцов.

- Улицы поливаются при температуре выше 25 градусов. В городе больше десяти поливо-моечных машин, в этом году купим ещё четыре. Их можно переоборудовать и на зимнюю уборку, для разбрасывания пескосоляной смеси. Конечно, десяти машин на большой город мало. Они начинают с магистральных улиц, потом заходят на второстепенные. Когда облачно, люди даже звонят, спрашивают: зачем поливают, сейчас дождь пойдет! Но это тоже нормально, есть технология замачивания асфальта, - говорит Купцов.

ИСТОЧНИК KP.RU