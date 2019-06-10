В Калининграде проходит текущий дорожный ремонт на 10-ти улицах

СЕГОДНЯ 13:43 2019-06-10T13:43:03+03:00

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На этой неделе в Калининграде проходит текущий дорожный ремонт на десяти улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Дорожная техника работает на ул. Радищева; ул. Лесопарковая; ул. Колесная; ул. Брамса; ул. Ст. Разина; Литовский вал; ул. Карташева; ул. наб. А. Трибуца; пр. Мира; ул. Багратиона.

Также продолжается ремонт на пешеходной зоне на улице Баранова, на тротуаре по ул. Коммунистической от д. №56 до д. №100; в проезде от ул. Мусоргского до ул. Ст. серж. Сибирякова; в мкр.Прегольский от д.15 до д.20; на ул. Гостиная; ул. Бородинская; ул. Грига - от пр. Московский до наб. Трибуца; ул. Тургенева - в р-не д. №29; ул. Орудийная (в р-не ул. Аэропортной).

ИСТОЧНИК KP.RU