Мэрия: В Калининграде почти удалось ликвидировать дефицит дворников

СЕГОДНЯ 14:15 2019-06-10T14:15:06+03:00

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В Калининграде почти удалось ликвидировать дефицит дворников, на который глава города пожаловался в январе этого года. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал заместитель главы Калининграда, председатель комитета городского хозяйства Александр Купцов.

- Осталось всего 30 вакансий, 810 дворников сейчас уже работает в МБУ «Чистота». Дворникам повысили зарплату - сейчас оклад порядка 15 тысяч рублей (за восьмичасовой рабочий день, с работой ранним утром). Дефицит дворников компенсируем уборочной техникой. Кроме того, на участки, где по штату дворников не хватает, выходит специальная мобильная бригада. Я считаю, что город стал чище, - заявил Купцов.

ИСТОЧНИК KP.RU