СЕГОДНЯ 14:18 2019-06-10T14:39:41+03:00

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Вслед на божьими коровками и майскими жуками на калининградские пляжи высадилась армия колорадских жуков. Об этом в редакцию сообщил читатель Николай, прислав видео с подтверждением.

- Здравствуй, «Комсомолка». Вот мы приехали на побережье Балтийского моря, напротив турбазы «Дюны» и обнаружили тут стаи колорадских жуков. Вопрос: «Откуда они взялись, и с какой целью они здесь?» Может, кто-то с корабля специально высыпал нам этих гостей?

Напомним, в конце мая этого года сообщалось о тысячах мертвых божьих коровок, усыпавших пляжи Пионерского. Также в 2016 и 2017 годах пляжи Балтики были усыпаны погибшими майскими жуками, стаи которых, как утверждали ученые, снесло в море сильным ветром.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kaliningrad.kp.ru/video/embed/713946" frameborder="0"></iframe> На Калининградском побережье началось нашествие колорадских жуков.

ИСТОЧНИК KP.RU